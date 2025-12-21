Alane Dias mostra registro da apresentação de balé de Sol, filha de Francisco GilReprodução / Instagram

Rio - Alane Dias, de 26 anos, marcou presença na apresentação de dança de Sol, filha de seu namorado Francisco Gil, de 30 anos, neste sábado (20). A bailarina levou um buquê de flores brancas para a menina, postou uma foto abraçadinha com a enteada e se declarou.
Alane Dias mostra registro da apresentação de balé de Sol, filha de Francisco Gil - Reprodução / Instagram
Laura Fernandez e a filha Sol, fruto do casamento com Francisco Gil - Reprodução / Instagram
Alane Dias e Francisco Gil - Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews

"A dançarina mais linda! Você é pura luz”, escreveu Alane nos Stories.

Ela também compartilhou os apelidos carinhosos que usam entre si: "Lanlane te ama, Solzinha", disse.

Sol é fruto do antigo casamento de Francisco Gil com a atriz Laura Fernandez, que, apesar do término do relacionamento de seis anos em 2020, mantém uma relação de parceria, respeito e amizade com o cantor. A mãe da menina também esteve presente na apresentação.