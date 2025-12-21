Alane Dias mostra registro da apresentação de balé de Sol, filha de Francisco Gil - Reprodução / Instagram

Alane Dias mostra registro da apresentação de balé de Sol, filha de Francisco GilReprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 12:00

Rio - Alane Dias, de 26 anos, marcou presença na apresentação de dança de Sol, filha de seu namorado Francisco Gil, de 30 anos, neste sábado (20). A bailarina levou um buquê de flores brancas para a menina, postou uma foto abraçadinha com a enteada e se declarou.