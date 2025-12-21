Alane Dias mostra registro da apresentação de balé de Sol, filha de Francisco GilReprodução / Instagram
"A dançarina mais linda! Você é pura luz”, escreveu Alane nos Stories.
Ela também compartilhou os apelidos carinhosos que usam entre si: "Lanlane te ama, Solzinha", disse.
Sol é fruto do antigo casamento de Francisco Gil com a atriz Laura Fernandez, que, apesar do término do relacionamento de seis anos em 2020, mantém uma relação de parceria, respeito e amizade com o cantor. A mãe da menina também esteve presente na apresentação.
