Filho de Marília Mendonça celebra aniversário com festa temática de circo dada pelo avó materna, Dona Ruth - Reprodução / Instagram

Filho de Marília Mendonça celebra aniversário com festa temática de circo dada pelo avó materna, Dona RuthReprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 10:54

Rio - Léo, filho da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021) e do cantor Murilo Huff, ganhou mais uma festa de aniversário neste sábado (20), desta vez organizada pela família materna. O tema escolhido foi circo, e a celebração contou com decoração colorida, palhaços e show de mágica.

fotogaleria

O menino completou 6 anos no dia 16 de dezembro e, já havia



Atualmente Murilo Huff e a ex-sogra, Ruth, enfrentam uma disputa judicial pela guarda de Léo, que atualmente está com o pai. O menino completou 6 anos no dia 16 de dezembro e, já havia comemorado ao lado do pai e da madrasta, a influenciadora Gabriela Versiani , em uma festa com tema de futebol chamada "Leo’s League", uma referência à competição de times de futebol europeus Champions League.Atualmente Murilo Huff e a ex-sogra, Ruth, enfrentam uma disputa judicial pela guarda de Léo, que atualmente está com o pai.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Felipe Guimarães (@felipeguimaraesbr)



