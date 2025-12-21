Filho de Marília Mendonça celebra aniversário com festa temática de circo dada pelo avó materna, Dona RuthReprodução / Instagram

Rio - Léo, filho da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021) e do cantor Murilo Huff, ganhou mais uma festa de aniversário neste sábado (20), desta vez organizada pela família materna. O tema escolhido foi circo, e a celebração contou com decoração colorida, palhaços e show de mágica.
O menino completou 6 anos no dia 16 de dezembro e, já havia comemorado ao lado do pai e da madrasta, a influenciadora Gabriela Versiani, em uma festa com tema de futebol chamada "Leo’s League", uma referência à competição de times de futebol europeus Champions League.

Atualmente Murilo Huff e a ex-sogra, Ruth, enfrentam uma disputa judicial pela guarda de Léo, que atualmente está com o pai.
 
 
 
