Filho de Marília Mendonça celebra aniversário com festa temática de circo dada pelo avó materna, Dona RuthReprodução / Instagram
O menino completou 6 anos no dia 16 de dezembro e, já havia comemorado ao lado do pai e da madrasta, a influenciadora Gabriela Versiani, em uma festa com tema de futebol chamada "Leo’s League", uma referência à competição de times de futebol europeus Champions League.
Atualmente Murilo Huff e a ex-sogra, Ruth, enfrentam uma disputa judicial pela guarda de Léo, que atualmente está com o pai.
