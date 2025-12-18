Gabriela Versiani e Murilo Huff no aniversário de 6 anos de LéoReprodução / Instagram
Nas imagens que circularam na web, Gabriela aparece afastada da mesa do bolo no momento do parabéns. Algumas convidadas chegam a sugerir que ela se aproxime da família de Murilo, mas a influenciadora prefere permanecer no mesmo lugar.
Pouco depois, Murilo Huff e seus pais chamam Gabriela para se juntar à mesa do bolo. Em outro trecho do vídeo, é possível ver o cantor e os avós de Léo reforçando o convite para que ela participe do momento. Dessa vez, a influenciadora aceita e vai até a mesa para cantar o parabéns.
A repercussão nas redes sociais dividiu opiniões. "Ela apenas respeitou o momento deles, pq ela é noiva e não mulher! Educadíssima! Amo a Gabi", escreveu uma internauta. Outra pessoa criticou a exposição: "A pessoa que fez esse vídeo é muito desnecessária, como que a pessoa acha de bom tom postar essa coisa? Expôs a Gabi".
Também houve quem saísse em defesa da influenciadora diante das críticas. "Linda, educada e dona de um coração bondoso demais. É muito injusto o tanto de hater que ela recebe. Ela ama o Murilo e o Léo também, é muito triste que ela tenha que passar por tantos ataques. O fanatismo de alguns beira a loucura", comentou uma seguidora.
Falaram pra Gabriela ir ficar com o Murilo e o Léo na hora do parabéns e ela não queria ir “Porque o povo fica falando”. Ela só foi quando o Murilo chamou… Olha o que os comentários maldosos da internet faz… pic.twitter.com/zN8HzvNPP1— Versinho (@VSertanejo) December 18, 2025
