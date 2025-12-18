Gabriela Versiani e Murilo Huff no aniversário de 6 anos de Léo - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2025 21:30 | Atualizado 18/12/2025 21:31

Rio - Um vídeo do parabéns de Léo, filho de Murilo Huff com Marília Mendonça, viralizou nas redes sociais e gerou comentários entre internautas. A cena aconteceu durante a comemoração de aniversário de 6 anos do menino e teve como foco a postura de Gabriela Versiani, noiva do cantor.



Nas imagens que circularam na web, Gabriela aparece afastada da mesa do bolo no momento do parabéns. Algumas convidadas chegam a sugerir que ela se aproxime da família de Murilo, mas a influenciadora prefere permanecer no mesmo lugar.



"Gabi, vai lá. Vai, claro que você tem que ir", diz uma mulher ao lado dela. Gabriela responde em seguida: "Ah, não. O povo vai ficar falando. Depois eu vou lá".



Pouco depois, Murilo Huff e seus pais chamam Gabriela para se juntar à mesa do bolo. Em outro trecho do vídeo, é possível ver o cantor e os avós de Léo reforçando o convite para que ela participe do momento. Dessa vez, a influenciadora aceita e vai até a mesa para cantar o parabéns.



A repercussão nas redes sociais dividiu opiniões. "Ela apenas respeitou o momento deles, pq ela é noiva e não mulher! Educadíssima! Amo a Gabi", escreveu uma internauta. Outra pessoa criticou a exposição: "A pessoa que fez esse vídeo é muito desnecessária, como que a pessoa acha de bom tom postar essa coisa? Expôs a Gabi".



Também houve quem saísse em defesa da influenciadora diante das críticas. "Linda, educada e dona de um coração bondoso demais. É muito injusto o tanto de hater que ela recebe. Ela ama o Murilo e o Léo também, é muito triste que ela tenha que passar por tantos ataques. O fanatismo de alguns beira a loucura", comentou uma seguidora.

Murilo Huff também se manifestou após a repercussão do vídeo e saiu em defesa de Gabriela Versiani diante das críticas nas redes sociais. "Se todos pudessem ver o quanto a Gabriela me ajuda com o Léo, ama ele e faz tudo de coração ninguém atacaria ela! A intenção não é substituir ninguém, é apenas dar amor e carinho, sempre com respeito pelo papel de cada um na vida dele."