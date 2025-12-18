Thiaguinho revelou origem do nome escolhido para o filho Reprodução/Instagram

Rio - Thiaguinho causou surpresa ao revelar um episódio que motivou a escolha do nome do primeiro filho com Carol Peixinho. No "Que História é Essa, Porchat?", o cantor explicou que Bento foi um jeito prestar homenagem ao garçom que salvou a influenciadora de um sufoco durante viagem para Angola. 
"A gente foi fazer show em Angola, Ilha do Mussulo, sou apaixonado por lá, perto de Luanda. Fomos comer, era uma folga, eu já tinha feito show no sábado e a ilha foi no domingo. Carol foi comer um peixe e engasgou com o espinho. Ela começou a ficar vermelha, foi para o banheiro, comeu miolo de pão e nada", relatou. 
"Aí apareceu um garçom maravilhoso, prestativo, que ficou uns cinco minutos nessa agonia. A gente que está de fora fica numa tensão, ela só no dedo na goela. E o garçom ajudando a gente no sofrimento, até que graças a Deus conseguiu sair. Imagina perder minha mulher nessa situação?", acrescentou Thiaguinho. 
O artista tentou procurar o rapaz que originou o nome do herdeiro, mas não teve sucesso. "Olhei para ele e disse: 'Muito obrigado, salvou a gente, a vida da minha mulher. Qual seu nome?' Ele respondeu Bento. Eu falei: 'Se tiver um filho homem, meu filho vai se chamar Bento'. Meu filho se chama Bento por causa desse garçom. Tentei procurar esse ano o personagem dessa história, mas não encontrei", lamentou. 