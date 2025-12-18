Luís Miranda abre álbum da semana ao lado de outros famosos - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2025 15:54 | Atualizado 18/12/2025 15:56

Rio - Luís Miranda completou 56 anos na última segunda-feira (15) e resolveu dividir com os seguidores alguns momentos especiais dos últimos dias. Nesta quinta-feira (18), o ator publicou um álbum de fotos nas redes sociais com registros ao lado de amigos conhecidos do público, bastidores de trabalho e encontros recentes.

Entre os nomes que aparecem nas imagens estão Ingrid Guimarães, Claudia Abreu e Heloisa Périssé. Na legenda, Luís agradeceu o carinho recebido durante a data comemorativa. "O amor imenso dessa semana ainda reverbera aqui. Muito obrigado por todo carinho que chegou até aqui! Emano tudo isso em dobro para nós. Vamos juntos!", escreveu.Um dos cliques que mais chamou atenção mostra Heloisa Périssé ao lado da namorada, a diretora Leticia Prisco. As duas assumiram o relacionamento recentemente. A aproximação aconteceu durante as gravações da segunda temporada do programa "Tem Que Suar", exibido pelo Multishow no ano passado. O romance teria começado no fim de 2023.O álbum também reúne imagens do evento "Ato Musical 2: O Retorno", realizado no último domingo (14), na Praia de Copacabana, no Rio. Luís Miranda participou do ato, que teve liderança de Caetano Veloso e reuniu artistas da música e das artes em manifestação contra o PL da Dosimetria.