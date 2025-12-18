Leonardo DiCaprio, em entrevista ao ’Variety’ - Reprodução / YouTube

Leonardo DiCaprio, em entrevista ao ’Variety’Reprodução / YouTube

Publicado 18/12/2025 07:35

O ator Leonardo DiCaprio revelou que nunca assistiu a "Titanic" (1997), um dos seus maiores sucessos, desde o lançamento do filme. Em entrevista à atriz Jennifer Lawrence ao site "Variety", publicada nesta terça-feira (17), o artista detalhou o motivo.

"Não, eu não assisti 'Titanic' de novo", confessou DiCaprio. "Eu não costumo assistir aos meus próprios filmes", explicou. Lawrence, então, reagiu à revelação. "Eu nunca fiz algo como 'Titanic'. Se tivesse feito, eu assistiria", disse.

Na entrevista, os intérpretes, que trabalharam juntos em "Não Olhe Para Cima" (2021), também conversaram sobre o longa mais recente do artista, "Uma Batalha Após a Outra" (2025). Além disso, o ator ressaltou os trabalhos dos diretores Damien Chazelle e Michael Mann.

Sobre o filme

Dirigido por James Cameron, "Titanic" mostra a história de Jack Dawson (DiCaprio), um artista pobre, e Rose DeWitt (Kate Winslet), uma jovem rica, que se apaixonam a bordo da fatídica viagem inaugural do cruzeiro, em 1912. O longa venceu 11 Oscars, incluindo o de Melhor Filme, na cerimônia de 1998.