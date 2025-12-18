Leonardo DiCaprio, em entrevista ao ’Variety’Reprodução / YouTube
Leonardo DiCaprio confessa que nunca viu 'Titanic' e explica o motivo
Filme lançado em 1997 é um dos maiores sucessos da carreira do ator
Gisele Bündchen marca presença em evento de luxo no Brasil
Modelo desembarcou em São Paulo e roubou a cena com produção elegante
Aniversário de Léo, filho de Murilo Huff, vira assunto após atitude da noiva do cantor
Gabriela Versiani aparece longe da família e da mesa no momento do parabéns
Rafa Kalimann conta truque para ajudar no trabalho de parto
Influenciadora espera primeira filha com Nattanzinho
Ana Hickmann comemora 2 anos do primeiro beijo com Edu Guedes
Apresentadora fez declaração de amor para o noivo nas redes sociais
Barack Obama considera 'O Agente Secreto' um dos melhores filmes de 2025
Ex-presidente dos Estados Unidos divulgou uma lista com longas, séries e livros preferidos deste ano
Thiaguinho explica inspiração do nome escolhido para o filho
Cantor afirmou que Bento é uma homenagem ao homem que salvou Carol Peixinho
