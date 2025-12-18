Ana Hickmann celebrou dois ano do primeiro beijo com Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2025 20:05

Rio - Ana Hickmann compartilhou uma série de fotos nesta quinta-feira (18) para celebrar o aniversário de dois anos do primeiro beijo com Edu Guedes. O casal assumiu o romance em março do ano passado e ficaram noivos em setembro.

"Como a música já diz: 'você é muito bom pra ser verdade'. E eu tive a maior sorte na vida em te encontrar. Como eu te amo. Cada dia ao seu lado é um verdadeiro presente, cada minuto uma nova descoberta, cada segundo uma nova chance de felicidade. Você é luz na minha vida. Hoje completamos dois anos do nosso primeiro beijo. Te amo", declarou ela.