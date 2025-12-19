Clara Moneke se despede dos bastidores de gravação de ?Dona de Mim? - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2025 20:18

Rio -Clara Moneke, 27 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para compartilhar com os fãs sua despedida dos bastidores no último dia de gravação de "Dona de Mim", novela das 19h da TV Globo.

A atriz, que interpreta Leona, protagonista da trama, se despediu dos cenários da produção e marcou o momento com uma mensagem carinhosa. “Te amo, Dona de Mim. Obrigada por tudo”, escreveu na legenda da publicação.

Mais cedo, Clara também havia mostrado o look escolhido para o encerramento das gravações: um vestido longo verde combinado com uma jaqueta marrom. “Último lookinho da gravação da glô esse ano”, comentou.

A trama, que estreou em abril deste ano, chega ao fim no próximo mês. O último capítulo está previsto para ir ao ar em 10 de janeiro de 2026 e será substituída, no dia 12, pela novela " Coração Acelerado ", que contará com participações especiais de vários artistas da música , como Maiara e Maraisa, Daniel, Paula Fernandes e Michel Teló.