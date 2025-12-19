Príncipe Harry e Meghan Markle compartilham registro raro com os filhos - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2025 18:28

Rio - O príncipe Harry, 41 anos, e sua mulher, Meghan Markle, 44, usaram as redes sociais nesta sexta-feira (19) para compartilhar um registro raro da família reunida em celebração ao Natal. Na imagem, o casal aparece ao lado dos filhos Archie, de seis anos, e Lilibet Diana, de quatro.

O clique foi feito em uma área externa, em meio à natureza, e mostra Harry e Meghan interagindo com as crianças. Como costuma acontecer nas publicações do casal, os rostos dos filhos não aparecem completamente à mostra. “Boas festas! Da nossa família para a sua”, escreveu Meghan na legenda da publicação no Instagram.

Príncipe William e Kate Middleton também divulgam foto natalina

Na última quinta-feira (18), o Palácio de Kensington também divulgou a foto oficial de Natal do príncipe William e da princesa Kate Middleton ao lado dos filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. A imagem estampará o tradicional cartão natalino da família real britânica, enviado anualmente a amigos e familiares durante as festas de fim de ano. “Desejamos a todos um feliz Natal”, escreveram na legenda.