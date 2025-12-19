Anitta curte férias na Europa - Reprodução/Instagram

Anitta curte férias na EuropaReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2025 17:03

Rio - Anitta, 32 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para compartilhar registros de momentos ao lado da família e de amigos durante suas férias na Europa. A cantora está nos Alpes franceses, onde aproveitou a viagem para curtir a neve e praticar esportes de inverno.

Nos cliques, a artista aparece ao lado do namorado, dos pais e de amigos próximos, como a apresentadora Gabriela Prioli e a cantora Lexa. Anitta também destacou um momento especial com os afilhados. “Primeira viagem de ski dos afilhados”, escreveu na legenda.

Além de mostrar os passeios, a cantora elogiou a própria produção para o frio e brincou com o visual. “Lookinhos mil porque fico linda na neve”, comentou. Ela ainda fez piada com os procedimentos estéticos recentes no rosto, que repercutiram entre os fãs. “Aprovada a cara desse mês”, escreveu.

Por fim, Anitta garantiu que as férias têm prazo para acabar. “Só não tiro férias pra sempre por amor aos anitters. Esquiando com cautela porque tem Ensaios da Anitta pra entregar”, finalizou.