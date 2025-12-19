Ludmilla desmentiu Marcão do Povo sobre suposta vitória em processo de racismo Reprodução/Instagram
Ludmilla reage após Marcão do Povo alegar vitória em processo de racismo
Cantora ainda questionou SBT por manter o apresentador no quadro de funcionários
Nicole Bahls afirma ser monogâmica e brinca: ‘Quem sabe no futuro?’
Influenciadora admite ser ciumenta
Victória Miranda revela noivado com Luan Pereira
Cantor e influenciadora começaram a se envolver em agosto
Alice Carvalho vai interpretar Marta em cinebiografia
Projeto será dirigido por Andrucha Waddington
Claudia Leitte é processada por suposta prática de intolerância religiosa
Após mudanças em letras com referências a orixás, MP-BA e Idafro pedem R$ 2 milhões
Clara Moneke celebra último dia de gravação de ‘Dona de Mim’
Atriz se despediu dos cenários da novela das 19h
