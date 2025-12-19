Ludmilla desmentiu Marcão do Povo sobre suposta vitória em processo de racismo - Reprodução/Instagram

Rio - Ludmilla se manifestou nesta sexta-feira (19) após Marcão do Povo afirmar que foi inocentado em processo movido pela cantora por racismo. Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista explicou que o apresentador do SBT usou de uma manobra jurídica para evitar a execução da pena.

"Depois de mais de 10 anos de espera, hoje recebi um vídeo de um apresentador do SBT que não foi transparente mais uma vez com o seu público. Ele não foi inocentado, gente. Na verdade, ele usou uma manobra para se livrar das consequências. A Justiça reconhece o racismo que ele cometeu contra mim, mas ele não vai pagar nada por isso", disse ela.

Ludmilla lamentou que o canal da família Abravanel mantenha Marcão do Povo contratado. "O SBT que é uma emissora histórica, que sempre respeitou a pluralidade do Brasil, precisa saber que mantém na casa um apresentador condenado por racismo. Eu deixo minha indignação com vocês porque é a única coisa que eu posso fazer. Vou tentar recorrer em alguma coisa na Justiça, mas é com estômago embrulhado que recebo esse vídeo e essa decisão", afirmou.



Durante o "Primeiro Impacto", o apresentador contou que teria sido inocentado da acusação e comemorou a notícia. "Hoje, anuncio publicamente que fui inocentado de toda e qualquer denúncia de calúnia, de crimes de ódio e contra raça", declarou. Vale lembrar, que Marcão do Povo chamou a artista de "macaca" na época que apresentava o "Balanço Geral DF", da Record, em 2017.