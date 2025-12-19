MP da Bahia entra em ação contra Claudia Leitte - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2025 21:06

Rio - Claudia Leitte, 45 anos, foi alvo de uma ação civil coletiva movida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro) por suposta prática de intolerância religiosa.

O processo tem como base a mudança em letras de músicas clássicas do axé, ritmo de origem afro-brasileira. Segundo a ação, referências a orixás teriam sido substituídas por termos ligados ao cristianismo.

Entre os pedidos feitos à Justiça estão o pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 2 milhões, além da exigência de uma retratação pública e outras medidas.

Em janeiro deste ano, um vídeo viralizou que mostra Claudia trocando o verso "saudando a rainha Iemanjá" por "eu canto meu rei Yeshua" na música "Caranguejo", em uma apresentação ao vivo.

De acordo com o processo, mesmo após o início da ação, a cantora teria voltado a alterar uma música tradicional, trocando o nome do orixá Ogum pela palavra “Yeshua”. Para o MP-BA e o Idafro, essa atitude representa “desrespeito às religiões de matriz africana e reforça um padrão reiterado de esvaziamento simbólico de elementos centrais da cultura afro-brasileira”.