Jojo Todynho ficou descontente com a forma que foi abordada por fã Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2025 18:45

Rio - Jojo Todynho não gostou da maneira que foi abordada por um fã enquanto fazia compras no Barra Shopping, na Zona Sudoeste, nesta sexta-feira (19). A influenciadora contou que uma jovem veio falar com ela com o telefone bem próximo de seu rosto.

"Gente, eu vim aqui para comprar umas coisas do amigo oculto, saí de casa para fazer uma drenagem e comprar um negócio e tô levando o shopping. Aí tô descendo a escada rolante cheia de bolsa e a jovem querida, simplesmente, vem filmando, mete o telefone na minha cara. Eu séria, falei: 'Boa tarde', ela foi e tirou o telefone. Não faça isso, gente. Isso é falta de educação, isso é falta de respeito", disparou ela.

A ex-Fazenda falou sobre a maneira correta de se aproximar das celebridades em locais públicos. "Quando for abordar alguém, dê boa tarde, bom dia. Não joga o telefone na cara dos outros não, que eu não gosto desse tipo de intimidade comigo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Depois fico como uma pessoa grossa, arrogante, porque eu não aceito esse tipo de falta de educação. Não sei o que esses jovens estão pensando na cabeça".

"Porque se ela me pega na transição de Jojo Todinho para Jordana, falo: 'Vem cá, minha filha. Você não tem educação não?' Talvez eu nem falasse dessa forma, falaria de uma forma um pouco mais Jojo Todynho. Porque as pessoas estão perdendo o senso!", completou Jojo Todynho.