Bruna MarquezineReprodução/Clayton Felizardo/BrazilNews

Publicado 19/12/2025 16:12

Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, decidiu renovar o visual e apareceu com fios mais longos nesta quinta-feira (18). A atriz foi a São Paulo para realizar um alongamento capilar com o hairstylist Eder Fernando.

Nas redes sociais, o profissional compartilhou o resultado e celebrou a transformação: "Meu amor, Bruna Marquezine veio aqui ficar sereia com meu método de extensões que fica simplesmente parecendo que é o cabelo dela! Eu amo!"Bruna também comentou sobre a mudança. "Uma sereia, olha esse cabelo", disse. Ela explicou que, mesmo com cabelo fino, consegue prender as extensões sem que pareça artificial. "Meu cabelo é muito fino, parece cabelo de criança", afirmou.