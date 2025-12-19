Bruna MarquezineReprodução/Clayton Felizardo/BrazilNews

Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, decidiu renovar o visual e apareceu com fios mais longos nesta quinta-feira (18). A atriz foi a São Paulo para realizar um alongamento capilar com o hairstylist Eder Fernando.
Bruna Marquezine adota novo visual e surpreende com novo comprimento dos fios - Reprodução / Instagram
Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, o profissional compartilhou o resultado e celebrou a transformação: "Meu amor, Bruna Marquezine veio aqui ficar sereia com meu método de extensões que fica simplesmente parecendo que é o cabelo dela! Eu amo!"

Bruna também comentou sobre a mudança. "Uma sereia, olha esse cabelo", disse. Ela explicou que, mesmo com cabelo fino, consegue prender as extensões sem que pareça artificial. "Meu cabelo é muito fino, parece cabelo de criança", afirmou.