Nicole Bahls afirma ser monogâmica - Reprodução/Instagram

Nicole Bahls afirma ser monogâmicaReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2025 21:58

Rio - Nicole Bahls, de 40 anos, respondeu perguntas dos fãs nas redes sociais nesta sexta-feira (19) e falou sobre suas ideias a respeito de relacionamentos.

Ao ser questionada se é monogâmica, a influenciadora afirmou ser ciumenta e explicou o motivo. “Eu sou escorpiana, e vocês sabem que escorpiana é um pouco ciumenta”, disse.

Apesar disso, a modelo não descarta mudanças no futuro. “Então, ainda sou monogâmica, mas quem sabe no futuro eu não mude de opinião, né? Nesse período da minha vida até hoje, sou monogâmica de carteirinha. Sei nem falar o trem, gente”, brincou.