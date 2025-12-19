Lorena Maria revela diagnóstico de doença de pele após abalos emocionais - Reprodução/Instagram

Lorena Maria revela diagnóstico de doença de pele após abalos emocionaisReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2025 19:20

Rio - Lorena Maria, 26, usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para compartilhar com os seguidores o diagnóstico de uma doença de pele causada por problemas emocionais. Recentemente, a influenciadora enfrentou discussões públicas devido a dificuldades no relacionamento com MC Daniel , ex-namorado e pai de seu filho, Rás, de dez meses.

A influenciadora contou que acreditava estar bem emocionalmente, mas precisou pedir ajuda a uma amiga após passar mal durante a noite. Depois de realizar uma consulta médica nesta sexta-feira, Lorena decidiu desabafar com os seguidores.

“Eu achei que eu estava bem. Para mim, estava tudo tranquilo, de boa, seguindo normal minha vida, caminhando, fazendo minhas coisas. Só que meu corpo mostrou que não, ainda no meu puerpério. Aí começaram a aparecer umas manchas, umas marquinhas, umas bolinhas na minha pele. Depois começou a ficar vermelho, depois escuro e, agora, branco. A barriga está com uma parte branca. Olha… loucura”, relatou.

Lorena afirmou que está fazendo uso de corticoide e disse ter sido surpreendida ao saber que poderia desenvolver vitiligo emocional. “A barriga está com as manchas brancas por causa da pomada de corticoide. Na vez em que descobri isso, a médica tinha me falado para ter cuidado para não desenvolver vitiligo emocional. Eu nem sabia que isso podia acontecer. Agora eu sei. E aí, todo cuidado”, disse.

A influenciadora também falou sobre o acompanhamento terapêutico e destacou que nem sempre é fácil perceber os sinais do emocional abalado. “Eu faço psicanálise há uns cinco, seis anos, sabe? E às vezes a gente não percebe que o nosso emocional está sofrendo. A gente só percebe quando vê que o corpo está sofrendo”, afirmou.

Por fim, Lorena ressaltou a importância de cuidar da saúde emocional. “É importantíssimo a gente cuidar do emocional, apesar de eu já cuidar e já fazer terapia. Mas, às vezes, a gente não percebe, vai jogando as coisas para debaixo do tapete e, quando vê, o corpo fala. Você fica doente com alguma coisa, e a pele pode ser a principal afetada. Problemas emocionais normalmente afetam muito a pele”, concluiu.