Virginia Fonseca ganha beijinho de Vini Jr.Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2025 17:33

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, e Vini Jr., de 25, apareceram juntos em clima de romance durante um jantar em Madri, na sexta-feira (19). A influenciadora viajou à Espanha para passar as festas de fim de ano ao lado do jogador do Real Madrid e compartilhou registros do primeiro “vale night” do casal na cidade. “Do nosso jantar ontem”, escreveu ela nas redes sociais.

Além do casal, a noite contou com a presença de Duda Freire, melhor amiga de Virginia, que também publicou fotos no bar-restaurante 61, espaço projetado pelo Archidom Studio. As amigas estavam acompanhadas de Hebert Gomes e Nikolas Miguel.Antes do jantar, Virginia enfrentou um contratempo com o look escolhido. Hospedada na mansão de Vini Jr., em Madri, a influenciadora precisou improvisar após o vestido de renda transparente rasgar pouco antes de sair. “Eu pronta, o vestido decide rasgar. Sempre perrengue com roupa, sempre”, contou nos Stories. O maquiador Niki Miguel ajudou a resolver a situação com linha e agulha, ajustando o vestido rendado bege diretamente no corpo dela.Para a ocasião, Virginia optou por um coque moderno e maquiagem com destaque nos olhos. O casal assumiu o namoro em outubro, após um pedido romântico feito por Vini Jr. em Mônaco, durante uma viagem pela Europa. Na ocasião, o jogador preparou um quarto de hotel com balões de coração, ursinhos de pelúcia, pétalas de rosa com as iniciais dos dois, alianças e um buquê de flores.