Virginia Fonseca ganha beijinho de Vini Jr.Reprodução / Instagram
Além do casal, a noite contou com a presença de Duda Freire, melhor amiga de Virginia, que também publicou fotos no bar-restaurante 61, espaço projetado pelo Archidom Studio. As amigas estavam acompanhadas de Hebert Gomes e Nikolas Miguel.
Antes do jantar, Virginia enfrentou um contratempo com o look escolhido. Hospedada na mansão de Vini Jr., em Madri, a influenciadora precisou improvisar após o vestido de renda transparente rasgar pouco antes de sair. “Eu pronta, o vestido decide rasgar. Sempre perrengue com roupa, sempre”, contou nos Stories. O maquiador Niki Miguel ajudou a resolver a situação com linha e agulha, ajustando o vestido rendado bege diretamente no corpo dela.
Para a ocasião, Virginia optou por um coque moderno e maquiagem com destaque nos olhos. O casal assumiu o namoro em outubro, após um pedido romântico feito por Vini Jr. em Mônaco, durante uma viagem pela Europa. Na ocasião, o jogador preparou um quarto de hotel com balões de coração, ursinhos de pelúcia, pétalas de rosa com as iniciais dos dois, alianças e um buquê de flores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.