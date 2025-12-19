Matheus e Kauan - Marcus Soarez / Divulgação

Publicado 19/12/2025 15:28

Rio - Matheus e Kauan gravaram nesta quinta-feira (18), em São Paulo, o audiovisual “Astral”, com Lauana Prado. O momento ganhou ainda mais destaque porque, à meia-noite, a música “Deus Perdoa” estreou nas plataformas digitais.

O projeto foi dividido em “astrais”, conceito que pretende representar diferentes facetas da trajetória e da personalidade da dupla. O primeiro “astral” traz uma vibe solar, leve e iluminada. Esse trabalho deu origem ao primeiro EP do projeto, que reúne cinco faixas.



O repertório incluiu três músicas inéditas e autorais, “Admita”, em parceria com Lauana Prado, “Hiperfoco” e “Deus Perdoa”, escolhida como faixa foco, além de duas releituras: “Você Sempre Será” (Marjorie Estiano) e “Eu Vou Estar” (Capital Inicial).



“Foi mágico começar a gravar no final da tarde, terminando 20h30, e, à meia-noite, quando estávamos nos preparando para subir no palco do Villa, ouvir ‘Deus Perdoa’ na plataforma”, contou Matheus, que também assina como um dos autores da música.



“Astral” foi pensado como um projeto em capítulos. Para 2026, a dupla já planeja novos EPs, mantendo a estrutura de três faixas inéditas e duas regravações. O objetivo é explorar outros “astrais”, incluindo sonoridades mais românticas e também o modão, ampliando o universo musical da dupla.



O anúncio do DVD aconteceu depois de dias de especulações nas redes sociais sobre o fim da dupla sertaneja.