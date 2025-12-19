Matheus e KauanMarcus Soarez / Divulgação
O projeto foi dividido em “astrais”, conceito que pretende representar diferentes facetas da trajetória e da personalidade da dupla. O primeiro “astral” traz uma vibe solar, leve e iluminada. Esse trabalho deu origem ao primeiro EP do projeto, que reúne cinco faixas.
O repertório incluiu três músicas inéditas e autorais, “Admita”, em parceria com Lauana Prado, “Hiperfoco” e “Deus Perdoa”, escolhida como faixa foco, além de duas releituras: “Você Sempre Será” (Marjorie Estiano) e “Eu Vou Estar” (Capital Inicial).
“Foi mágico começar a gravar no final da tarde, terminando 20h30, e, à meia-noite, quando estávamos nos preparando para subir no palco do Villa, ouvir ‘Deus Perdoa’ na plataforma”, contou Matheus, que também assina como um dos autores da música.
Segundo Kauan, o público da gravação foi selecionado por meio de formulário divulgado no Instagram, e os mil primeiros fãs garantiram presença, tornando o momento ainda mais especial.
O anúncio do DVD aconteceu depois de dias de especulações nas redes sociais sobre o fim da dupla sertaneja.
