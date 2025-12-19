Victória Miranda revelou que ficou noiva do cantor Luan Pereira Reprodução/Instagram
Victória Miranda revela noivado com Luan Pereira
Cantor e influenciadora começaram a se envolver em agosto
Victória Miranda revela noivado com Luan Pereira
Cantor e influenciadora começaram a se envolver em agosto
Alice Carvalho vai interpretar Marta em cinebiografia
Projeto será dirigido por Andrucha Waddington
Claudia Leitte é processada por suposta prática de intolerância religiosa
Após mudanças em letras com referências a orixás, MP-BA e Idafro pedem R$ 2 milhões
Clara Moneke celebra último dia de gravação de ‘Dona de Mim’
Atriz se despediu dos cenários da novela das 19h
Lorena Maria revela diagnóstico de doença de pele após abalos emocionais
Nos últimos dias, a influenciadora vem enfrentando conflitos com MC Daniel
Vera Fischer relembra cena de sexo com Gianecchini em novela: 'Foi de verdade praticamente'
Atores contracenaram em 'Laços de Família' (200), na TV Globo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.