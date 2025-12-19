Victória Miranda revelou que ficou noiva do cantor Luan Pereira - Reprodução/Instagram

Victória Miranda revelou que ficou noiva do cantor Luan Pereira Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2025 21:47

Rio - Victória Miranda deixou escapar em um comentário nas redes sociais que ficou noiva de Luan Pereira. Nesta sexta-feira (19), o cantor publicou fotos da viagem com a influenciadora para realizar novos shows e ela revelou o novo status do relacionamento.

fotogaleria

"Sorte a minha, sorte a nossa. Vai comigo pros shows nesse fim de semana", escreveu Luan. "Te amo meu noivo mais lindo desse mundo", afirmou Victória.

Os rumores do affair entre a influenciadora e o cantor iniciaram em agosto. Dois meses depois, o casal viajou para o Chile, oficializando para os seguidores o namoro. Os dois publicaram um clique exibindo a aliança de compromisso.