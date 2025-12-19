Alice Carvalho viverá marta em cinebiografia Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Marta ganhará uma produção que contará sua história de sucesso no futebol. Sob direção Andrucha Waddington, a cinebiografia terá Alice Carvalho, de "O Agente Secreto", dando vida a jogadora eleita por seis vezes a melhor do mundo. 
fotogaleria
Marta ganhou por seis vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo - Reprodução/Instagram
Alice Carvalho - Reprodução/Instagram
Alice Carvalho viverá marta em cinebiografia - Reprodução/Instagram
"Duas Martas! A mesma camisa, o mesmo sonho de vencer e muito afeto! Dividir a minha história com a Alice Carvalho no cinema é cuidado, escuta e verdade. Porque trajetórias seguem potentes quando contadas com o coração", anunciou a jogadora nas redes sociais. 
No anúncio, as duas apareceram abraçadas e usando as tradicionais camisas amarelas da seleção brasileira. "Minha irmã, parceira e rainha! Já com muita saudade! Que libertador poder finalmente contar nosso segredo!", disse a atriz. 