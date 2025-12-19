Vera Fischer e Reynaldo Gianecchini - Reprodução / Instagram

Vera Fischer e Reynaldo Gianecchini Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2025 18:46

Rio - Vera Fischer relembrou momentos dos bastidores de "Laços de Família" (2000) e falou sobre a repercussão de uma das cenas mais comentadas da novela, ao lado de Reynaldo Gianecchini. A atriz participou do programa As Helenas de Manoel Carlos e contou detalhes da gravação que chamou a atenção da equipe pela intensidade.

Segundo Vera, a parceria com Gianecchini se construiu logo no início do trabalho, quando o ator ainda começava na teledramaturgia. “Eu fiquei muito amiga do Gianecchini, porque ele tinha umas inseguranças. Eu falei: ‘Deixa, vai comigo’”, disse.

A cena citada aconteceu nos primeiros capítulos da trama e envolveu um momento íntimo do casal. “Tem umas cenas bem do início da novela, da primeira transa… Eu me lembro que o Ricardo Waddington [diretor] pediu para sair todo mundo [do estúdio], porque a gente ficou praticamente sem roupa”, afirmou.

Ao final da gravação, a reação nos bastidores foi imediata. “Lembro que quando acabou a cena, o Ricardo Waddington e as pessoas todas [disseram]: ‘Uau!’. Porque foi muito intenso. Foi de verdade, praticamente”, contou a atriz.

Vera também falou sobre sua relação natural com a nudez ao longo da carreira e explicou que isso tem ligação com a criação que recebeu. “Eu sou de uma cultura alemã, meu pai era alemão. A gente aprendeu, desde cedo, que o corpo é o corpo, o sexo é o sexo. A gente andava muito pelado em casa, não havia problema. Então, eu nunca tive problema em tirar a roupa para fazer meus personagens”, declarou.

De acordo com a atriz, no caso de "Laços de Família", a escolha fez sentido dentro da proposta da cena. “Ali, era necessária [a nudez] para fazer a cena. Claro que não podia mostrar as coisas… Era uma cena de paixão mesmo. Então, a gente foi com toda a força e toda a nossa intensidade”, disse.

Ela ainda destacou o impacto desse tipo de entrega no resultado final. “Isso é bonito de ver, porque as pessoas, mesmo os técnicos, não esquecem isso mais. ‘Olha, eles são de verdade, eles não têm medo, eles vão pra valer’. Isso faz a coisa acontecer, faz a história ficar vibrante, poderosa, de verdade”, concluiu.