Elaine Mickely comunicou a morte do pai, Manoel, em publicação nas redes sociaisReprodução/Instagram
Mulher de Cesar Filho desabafa sobre morte do pai: 'Doendo muito'
Elaine Mickely fez homenagem ao genitor em publicação nas redes sociais
Ludmilla reage após Marcão do Povo alegar vitória em processo de racismo
Cantora ainda questionou SBT por manter o apresentador no quadro de funcionários
Nicole Bahls afirma ser monogâmica e brinca: ‘Quem sabe no futuro?’
Influenciadora admite ser ciumenta
Victória Miranda revela noivado com Luan Pereira
Cantor e influenciadora começaram a se envolver em agosto
Alice Carvalho vai interpretar Marta em cinebiografia
Projeto será dirigido por Andrucha Waddington
Claudia Leitte é processada por suposta prática de intolerância religiosa
Após mudanças em letras com referências a orixás, MP-BA e Idafro pedem R$ 2 milhões
Clara Moneke celebra último dia de gravação de ‘Dona de Mim’
Atriz se despediu dos cenários da novela das 19h
