Elaine Mickely comunicou a morte do pai, Manoel, em publicação nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2025 15:53

Rio - Elaine Mickely lamentou a morte do pai, Manoel Batista de Lima, de 74 anos, nesta sexta-feira (19). A mulher do apresentador Cesar Filho publicou um longo texto nas redes sociais desabafando sobre o luto e o sentimento com a partida do genitor.

"Hoje chegou o dia de me despedir do melhor pai que alguém poderia ter. Está doendo muito, muito, muito mesmo mas o que fica é a certeza de que Deus me deu o privilégio e a oportunidade de ser filha do homem mais generoso, alegre, humilde, íntegro e extraordinário que eu já conheci. Ele nos ensinou pelo exemplo a amar sem medidas, a servir sem esperar nada em troca, a sorrir mesmo nos dias difíceis e a permanecer fiel aos valores que realmente importam", declarou ela.

A atriz mandou um recado carinhoso para todos que enviaram mensagens de carinho neste momento delicado. "Agradeço desde já todas as mensagens de carinho, e todo o amor de vocês por mim e pela nossa família. Ficarei ausente nos próximos dias, peço que entendam esse momento. Sobre todas as circunstâncias Deus continua sendo bom e nos dando a paz que excede todo entendimento humano. Te amo eternamente e muito meu paizinho! Descanse em paz", desejou Eliane.