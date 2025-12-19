Neymar se declara para Bruna Biancardi em serenata ao som de Sandy & Júnior - Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2025 14:11

Rio - Neymar e Bruna Biancardi chamaram atenção em um evento de gala de poker em São Paulo na noite de quinta-feira (18). O casal subiu ao palco e fez uma serenata ao som do clássico "Quando Você Passa", de Sandy & Júnior.



O atacante aproveitou um dos versos da música para se declarar à parceira. "É impossível não se emocionar", disse Neymar, segundo testemunhas presentes. Bruna, por sua vez, sorriu durante a apresentação, visivelmente contente com a homenagem.



Desde o fim do Campeonato Brasileiro, Neymar e Bruna têm aproveitado as férias. O casal viajou aos Estados Unidos, passando por Miami e Nova Iorque acompanhado de amigos. De volta ao Brasil, eles passam o tempo com as filhas, Mavie e Mel, e compartilham momentos em família.

Assista: