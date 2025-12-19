Nego do Borel pede namorada em casamento durante jantar em Dubai - Reprodução / Instagram

Nego do Borel pede namorada em casamento durante jantar em Dubai Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2025 14:39

Rio - Vem casamento aí! O cantor Nego do Borel anunciou que está noivo da influenciadora Júlia Pires. O pedido aconteceu durante um jantar na noite de quinta-feira (18) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O momento chamou atenção pelo formato do pedido. O artista organizou a surpresa com a equipe do restaurante, que possui um aquário. Um mergulhador se aproximou da mesa com uma plaquinha onde estava escrito: "Júlia, você quer casar comigo?".A influenciadora, que possui mais de 17 mil seguidores, aceitou o pedido. "Mais uma vez surpreendida. Te amo meu amor! Para sempre sua", escreveu Júlia Pires em seus stories no Instagram.Nego do Borel também se manifestou nas redes sociais: "Mergulhador trouxe a plaquinha e eu agora sou noivo e me preparo para meu casamento. Obrigado meu Deus por tudo, me sentindo diferente hoje, dia que vai ficar marcado na minha vida", publicou o cantor. "Simm sim e sim! Te amo todos os dias meu noivo", escreveu a futura noiva nos comentários.Após o jantar, o casal comemorou o noivado com um bolo e também cantou em um karaokê, aproveitando a noite em Dubai.