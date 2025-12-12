Lorena Maria revelou que foi traída por MC Daniel durante a gestação - Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 23:07

Rio - Lorena Maria quebrou o silêncio nesta sexta-feira (12) sobre os problemas que enfrenta com MC Daniel. Além de revelar que foi traída durante a gravidez de Rás, único filho deles, a influenciadora contou que o funkeiro teria ido atrás de sua mãe biológica para saber informações da ex-namorada.

"Ele também está atrapalhando a minha relação com a minha mãe biológica. Já houve algumas brigas, discussões entre ela e a minha irmã, porque ele está indo atrás para saber do meu passado. Como a gente teve uma relação, eu confiei nessa pessoa para contar o que já aconteceu comigo enquanto eu era criança e adolescente", explicou ela.

A influenciadora chorou ao falar sobre o abuso que sofreu na infância. "Ele foi mexer num assunto muito sério, num crime horrível, que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas defendem muito mais as crianças e os adolescentes e levam muito mais a sério. Para vocês verem como esse homem é baixo e sorrateiro. E não tem ninguém para avisar".

Lorena destacou que é malvista pela família de MC Daniel após tornar público que acionou a Justiça em busca dos direitos de Rás . "Me odeiam porque eu fui defender o meu filho na internet. Mas eu tinha que defender a imagem dele. Eu tenho que sofrer calada porque, se eu falar um 'a' eu sou a desgramada que quer destruir a carreira da pessoa", disse.

Ela expôs uma conversa do então namorado relembrando a noite de sexo com outra mulher durante a gravidez da influenciadora. "Uma pessoa que fica por aí dizendo para os outros, como ele fez hoje, que a 'genitora é mentirosa compulsiva'. Eu quero que você diga qual foi a minha mentira. Porque você foi no programa da Tatá Werneck contar que você não trai, mas eu vou deixar o print aqui. Você se relacionava sexualmente com outras mulheres."

Lorena abriu o jogo sobre às vezes em que o MC Daniel fez comentários negativos dos amigos famosos. "Se fosse para falar alguma coisa, teria falado que você é falso com todos os seus amigos, que fala mal do [MC] Ryan, que ele morria de inveja de você, que nunca ia esperar que você ia passar ele, que ia entrar na Globo e ele não. Que falava mal à beça da Anitta", contou.