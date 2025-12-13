Vittor celebra avanço na recuperação após ser baleado na perna - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2025 21:53

Rio - O influenciador Vittor Fernando, de 30 anos, usou as redes sociais neste sábado (13) para celebrar com os seguidores os avanços no processo de recuperação após ter sido baleado na perna em uma tentativa de homicídio, no Rio de Janeiro.

Na publicação, Vittor aparece de pé depois de passar semanas em uma cadeira de rodas. Ele compartilhou imagens dando os primeiros passos durante uma consulta médica no hospital e, em seguida, se emociona ao surpreender a mãe com a evolução. “‘Um dia após o outro’ nunca fez tanto sentido na minha vida”, escreveu na legenda.

O crime ocorreu em outubro deste ano , quando Vittor e o namorado, Gabriel Fuentes, retornavam do evento de lançamento da série Os Donos do Jogo, do Rio de Janeiro para São Paulo. Na ocasião, o influenciador contou que ambos foram baleados ao entrarem em uma “rua errada”.

“Foi só mais um caso de entrar numa rua errada no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado. Mas acredito que no Rio isso aconteça mais. Você entra numa rua errada e simplesmente tem o seu carro baleado, porque estava entrando em um lugar que não conhece, onde as pessoas não conhecem seu carro nem você, e simplesmente atiram. Sei que parece loucura, mas é real”, revelou à época.