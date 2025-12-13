Laís e Gustavo anunciam gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2025 18:43

Rio -Os ex-BBBs Laís Caldas, de 34 anos, e Gustavo Marsengo, de 35, anunciaram neste sábado (13) que estão à espera do primeiro bebê.

Os influenciadores, que se casaram em setembro deste ano, surpreenderam os seguidores ao compartilhar um vídeo em que aparecem assistindo ao ultrassom do primeiro filho. “Estávamos ansiosos para contar essa novidade para vocês… Fomos pegos de surpresa… Mas entendemos que tudo acontece no tempo de Deus, e não no nosso”, escreveram na legenda da publicação.

Gustavo, futuro papai, também comemorou a novidade com bom humor: “Se é menino ou menina, não sei… só sei que é mais um palmeirense no mundo”, escreveu.

Fãs, amigos e famosos celebraram a nova fase do casal nos comentários. Viih Tube comemorou a notícia, enquanto Eliezer, marido da influenciadora e participante da mesma edição do reality em que Laís e Gustavo se conheceram, escreveu: “EU NÃO ACREDITO! Que Deus abençoe muito”.

Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla e também ex-participante do Big Brother Brasil 2022, comentou animada: “AHHHHH QUE TUDOOOO!!!! FELICIDADESS!!! BABY LAGUSTA”.