Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo - Reprodução / Instagram

Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber ToledoReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2025 12:16

Rio - Camila Queiroz, de 32 anos, e Klebber Toledo, de 39, anunciaram, neste sábado (13), a chegada da primeira filha, Clara, e revelaram o nome que haviam mantido em segredo durante toda a gestação. A bebê nasceu na sexta-feira (12).