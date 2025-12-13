Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber ToledoReprodução / Instagram

Rio - Camila Queiroz, de 32 anos, e Klebber Toledo, de 39, anunciaram, neste sábado (13), a chegada da primeira filha, Clara, e revelaram o nome que haviam mantido em segredo durante toda a gestação. A bebê nasceu na sexta-feira (12).
"Clara, 12/12. Um amor sem explicação, a mais forte emoção que já sentimos", escreveram os papais na legenda da publicação conjunta no Instagram.

Nos comentários, amigos famosos comemoraram a chegada da pequena. Maisa escreveu: "Ai, Deus abençoe muito". Mariana Ximenes desejou: "Bem-vinda Clara! Que benção! Parabéns, casal amado!". Thaila Ayala também deixou sua mensagem: "Bem-vinda Clara".

Elizabeth Savala comentou: "Ai que linda, seja bem-vinda Clara, muita luz no seu caminhar e dos seus papais! Tia está feliz aqui, com você nesse nosso mundo". Carolina Dieckmann resumiu em um simples "Parabéns", enquanto outros nomes como Celina Locks, Rebeca Andrade, Emanuelle Araújo e Mariana Xavier também deixaram suas felicitações.