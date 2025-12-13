Thiaguinho celebra 10 anos da "Tardezinha"Reprodução/Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Thiaguinho celebra 10 anos da "Tardezinha"Reprodução/Instagram
Ver essa foto no Instagram
Laís Caldas mostra surpresa de Gustavo Marsengo ao descobrir gravidez
Casal se emociona ao descobrir chegada do primeiro filho
Paolla Oliveira diverte a web ao se aventurar no skate
Momento de lazer no domingo rende elogios dos fãs
Luiz Fernando Guimarães reencontra Fernanda Torres: 'Rui e Vani Forever'
Atriz assistiu peça de amigo no Rio
Gilberto Gil reúne Adriana Esteves, Murilo Benício e outros artistas em confraternização
Famosos participaram de um amigo secreto
Roberto Carlos sofre acidente durante gravação de clipe e é levado ao hospital
Freio do Cadillac conduzido pelo cantor apresentou falha e atingiu outros três veículos
Matheus & Kauan publicam vídeo reflexivo e levantam dúvidas sobre o futuro da dupla
'Não existe próximo capítulo', disseram os sertanejos em anúncio nas redes sociais, neste sábado (13)