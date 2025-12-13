Thiaguinho celebra 10 anos da "Tardezinha" - Reprodução/Instagram

Rio - Thiaguinho, de 42 anos, realizou neste sábado (13) o maior show da carreira, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O artista reuniu 80 mil pessoas no local na edição especial em comemoração aos 10 anos do "Tardezinha". O artista empolgou o público com os maiores hits da carreira e outros.

Rafael Zulu, um dos idealizadores da “Tardezinha”, subiu ao palco antes da entrada do cantor e, em seguida, recebeu Thiaguinho para um abraço caloroso, que animou o público presente.

Carol Peixinho, mulher de Thiaguinho, acompanhou o espetáculo diretamente da área VIP, ao lado de Ellen Barbosa, irmã do pagodeiro, e de João Barbosa, seu pai. Alguns amigos famosos também estiveram presente, como os atores Taís Araujo e Douglas Silva.

No palco, o cantor celebrou a trajetória do projeto e levantou a plateia ao interpretar sucessos como "Caixa Postal" e "Eu Mereço Ser Feliz", em sete horas de show. Ele ainda recebeu convidados especiais, como Bruno Diegues, Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto e Yan.

Nas redes sociais, neste domingo (14), Thiaguinho falou sobre o marco na carreira. "80 mil pessoas. O maior show da minha vida. A maior roda de samba da história. A maior edição da história da Tardezinha. 7 horas de música. 7 horas de entrega. 7 horas de uma energia que não se explica… se sente. Talvez não estejamos nas manchetes. Mas no coração do povo, somos — e sempre seremos — a MAIOR manifestação cultural do país. Obrigado, Rio de Janeiro", escreveu.