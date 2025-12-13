Ana Castela e Zé Felipe marcam presença em casamento - Reprodução/Instagram

Ana Castela e Zé Felipe marcam presença em casamentoReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2025 16:47

Rio - Ana Castela, de 22 anos, e Zé Felipe, de 27, marcaram presença em um casamento em Londrina, no Paraná, neste sábado (13). A cantora acompanhou a noiva, sua amiga, até a igreja onde ocorreu a cerimônia e registrou alguns momentos dentro do carro antes de chegar ao altar.

Durante a festa, os artistas compartilharam registros em clima de romance, posando agarradinhos. “Eu só quero você!”, escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores não pouparam elogios ao casal. “O casal mais lindo do mundo existe sim”, disse uma fã. “Quem aguenta quanta beleza em uma só foto”, comentou outra. “Casal do ano”, elogiou um terceiro.