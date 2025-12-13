Nubia Oliiver - Reprodução / Youtube

Nubia Oliiver Reprodução / Youtube

Publicado 13/12/2025 10:38

Rio - Nubia Oliiver falou abertamente sobre sua vida íntima durante participação no podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Na conversa, a modelo e atriz contou que fez um "top 10" de famosos com quem já teve relações sexuais. Segundo ela, a lista reúne jogadores de futebol, atores e um cantor. Apesar disso, afirmou que as melhores experiências aconteceram com homens fora da fama.

O primeiro nome citado foi o do ex-jogador Vampeta. Também entraram na lista outros ex-atletas: Edmundo, Djalminha, Luizão e Alex Silva.

No grupo dos atores, Nubia disse que a experiência com Eri Johnson foi "bem satisfatória". Ela ainda afirmou que se envolveu com Alexandre Frota, Humberto Martins e Gerson Brenner, com quem disse que chegou a namorar. A relação de nomes terminou com o cantor sertanejo Eduardo Costa.

Durante o bate-papo, a modelo também comentou situações em que recebeu negativas. "Não consegui. Dei em cima dele e me deu fora. Mano Menezes também fui pra cima, mas me deu fora. Não consegui acesso direto, mandei recado, mas não consegui", disse, ao citar Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes.

Nubia ainda negou rumores antigos e afirmou que nunca dormiu com Ronaldo Fenômeno nem com Ronaldinho Gaúcho.