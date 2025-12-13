Família de Claudia Raia se reune em Nova York - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2025 19:28

Rio - Claudia Raia, de 58 anos, compartilhou neste sábado (13) imagens da família reunida para um jantar durante uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos.

Na publicação, a atriz aparece ao lado do ex-marido, Edson Celulari, com quem foi casada por 17 anos, e dos filhos Enzo, de 28 anos, e Sophia, de 22.

Também fazem parte do registro Jarbas Homem de Mello, atual marido de Claudia, o filho do casal, Luca, de 2 anos, além de Karin Roepke, companheira de Edson, e a filha deles, Chiara, de 3 anos.

“Juntando os filhotes em NY”, escreveu a atriz na legenda da postagem, que mostra não só o jantar, mas também momentos de descontração da família em passeios pela cidade americana.

Nos comentários, seguidores elogiaram a harmonia entre todos. “Família perfeita!!! Essa deu certo. Mudou, se transformou, se reinventou e todos convivendo bem e em harmonia. Isso é amor verdadeiro, multiplicação de amor”, escreveu uma fã. “Que maravilha!!! Exemplo para muitos pais que se separam e ficam inimigos!!!”, comentou outra.