Ludmilla faz aula de tiroReprodução / Instagram
Nas imagens, a artista surge concentrada durante o treino e comentou a experiência com bom humor. Na legenda dos vídeos, Ludmilla escreveu: "Desenferrujando" e "Meu defeito".
Após a aula, a cantora mostrou um momento mais romântico. Ludmilla compartilhou uma foto ao lado da mulher, Brunna Gonçalves, durante um date.
Recentemente, a artista também virou assunto ao apresentar sua nova aquisição: um Cadillac Escalade 2026 avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões. O SUV de luxo é um dos modelos mais exclusivos à venda no Brasil, com poucas unidades disponíveis no mercado nacional.
