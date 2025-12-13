Ludmilla faz aula de tiro - Reprodução / Instagram

Ludmilla faz aula de tiroReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2025 14:59

Rio - Ludmilla, de 29 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um momento diferente nas redes sociais. A cantora publicou um vídeo em que aparece durante uma aula de tiro, nesta sexta-feira (12).

Nas imagens, a artista surge concentrada durante o treino e comentou a experiência com bom humor. Na legenda dos vídeos, Ludmilla escreveu: "Desenferrujando" e "Meu defeito".Após a aula, a cantora mostrou um momento mais romântico. Ludmilla compartilhou uma foto ao lado da mulher, Brunna Gonçalves, durante um date.Recentemente, a artista também virou assunto ao apresentar sua nova aquisição: um Cadillac Escalade 2026 avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões. O SUV de luxo é um dos modelos mais exclusivos à venda no Brasil, com poucas unidades disponíveis no mercado nacional.