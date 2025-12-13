Wanessa Camargo marca presença em formatura do filho com Marcos Buaiz e Isis Valverde - Clayton Felizardo / Brazil News

Rio - Wanessa Camargo marcou presença em um evento escolar ao lado do ex-marido, Marcus Buaiz, e da atual mulher dele, Isis Valverde. Os três participaram da formatura da escola de inglês de João Francisco Buaiz, filho caçula da cantora, realizada nesta sexta-feira (12), em São Paulo.

João Francisco tem 11 anos e é fruto do casamento de Wanessa com o empresário, união que durou 17 anos. Além dele, o ex-casal também é pai de José Marcus Buaiz, de 13 anos.Em entrevista recente ao podcast "Mil e Uma Tretas", Wanessa falou abertamente sobre o impacto da separação na relação com os filhos. A cantora contou que a reação inicial foi difícil. “Durante um tempo, meus filhos se viraram contra mim, porque ficou claro no começo que quem queria se separar era eu. Eu tentei por anos até chegar a um ponto em que estava exausta. Pensei: ‘vou morrer’”, afirmou.Ela também relembrou o momento em que comunicou a decisão aos meninos. “Os dois choravam. Meu filho não conseguia respirar. Foi um processo longo, que ainda tem questões sendo ajustadas, mesmo um ano depois”, relatou.