Margareth Serrão celebra 60 anos com surpresa de VirginiaReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2025 20:18

Rio - Virginia usou as redes sociais para homenagear a mãe, Margareth Serrão, que completou 60 anos neste sábado (13). Ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, a influenciadora surpreendeu a aniversariante com um bolo logo ao acordar.

Na publicação, a empresária parabenizou a mãe e declarou sua admiração. “Mãe!! Parabénssss!!! Que Deus abençoe sua vida sempreee, 60 anos de muitas histórias, risadas, aventuras, momentos tristes, mas que você sempre soube superar de cabeça erguida!!”, escreveu.

“Parabéns não só pelos seus 60 anos, mas pela mulher f*da que você é. Você é um exemplo pra mim e tenho certeza de que é inspiração para muitas outras pessoas!!! Nós te amamos e viva seus ‘60tão’. Segunda-feira vamos curtir muito o Cruzeiro da Margara, se Deus quiser”, concluiu.

Surpresa logo cedo

Virginia também compartilhou nos stories um momento inusitado durante o parabéns: Maria Alice deu uma cambalhota e acabou acertando Maria Flor, que caiu no choro imediatamente. “Óbvio que algo ia acontecer, né? Porque nunca é de leve”, brincou a influenciadora.

Mensagem carinhosa

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e ex-sogra de Virginia, também usou as redes sociais para parabenizar Margareth. “Parabéns! Que seu dia seja tão especial quanto você. Que Deus abençoe cada passo seu, enchendo sua vida de saúde, paz, amor e muitas alegrias. Você é uma pessoa querida, que transmite luz e carinho, e merece um ano inteiro de coisas lindas. Feliz aniversário! Gosto muito de você, para sempre”, escreveu a jornalista.



