Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
‘Belo em Alto Mar’: cantor surpreende com novo visual ao embarcar no cruzeiro
Celebridades

‘Belo em Alto Mar’: cantor surpreende com novo visual ao embarcar no cruzeiro

Navio será palco da gravação do "Belo In Concert", novo DVD que celebra os 25 anos de carreira do artista

Mais artigos de O Dia
O Dia
Belo chama atenção ao surgir com novo visual no embarque do cruzeiro
Belo chama atenção ao surgir com novo visual no embarque do cruzeiro
Belo chama atenção ao surgir com novo visual no embarque do cruzeiro
Belo corta o bolo de boas vindas na chegada do navio
Fãs de Belo na chegada do navio
Rayane Figliuzzi e o filho Zion embarcam no \
Rayane Figliuzzi embarca no \
Publicidade
Rio - O cantor Belo, de 51 anos, chamou atenção ao surgir com o cabelo loiro ao embarcar no cruzeiro “Belo em Alto Mar”, neste sábado (13), em Santos, no litoral de São Paulo. O evento marca a gravação do novo DVD do artista, intitulado “Belo In Concert”, em celebração aos seus 25 anos de carreira.
O cruzeiro, que navegará entre os dias 13 e 16 de dezembro, fará paradas em Búzios e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além de Belo como atração principal, o navio também receberá shows de Alcione, Péricles, Pixote, Turma do Pagode, Mumuzinho, Xande de Pilares, Jeito Moleque e Filipe Ret.
Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor, recém saída da Fazenda 17, também embarcou no cruzeiro, acompanhada do filho Zion, de 4 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Juninho Navarro, pai da criança.
Na chegada ao navio, Belo foi recebido com champanhe e causou alvoroço ao cortar o bolo de boas-vindas, dando início às comemorações a bordo.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]