‘Belo em Alto Mar’: cantor surpreende com novo visual ao embarcar no cruzeiro

Rio - O cantor Belo, de 51 anos, chamou atenção ao surgir com o cabelo loiro ao embarcar no cruzeiro “Belo em Alto Mar”, neste sábado (13), em Santos, no litoral de São Paulo. O evento marca a gravação do novo DVD do artista, intitulado “Belo In Concert”, em celebração aos seus 25 anos de carreira.

O cruzeiro, que navegará entre os dias 13 e 16 de dezembro, fará paradas em Búzios e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além de Belo como atração principal, o navio também receberá shows de Alcione, Péricles, Pixote, Turma do Pagode, Mumuzinho, Xande de Pilares, Jeito Moleque e Filipe Ret.

Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor, recém saída da Fazenda 17, também embarcou no cruzeiro, acompanhada do filho Zion, de 4 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Juninho Navarro, pai da criança.

Na chegada ao navio, Belo foi recebido com champanhe e causou alvoroço ao cortar o bolo de boas-vindas, dando início às comemorações a bordo.

