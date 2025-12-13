Giovanna Lancellotti defende Grazi MassaferaReprodução / Instagram
Giovanna Lancellotti defende Grazi Massafera após rumores sobre bastidores de novela
Atriz rebateu rumores sobre o clima entre o elenco de 'Três Graças'
Wanessa Camargo encontra Marcus Buaiz e Isis Valverde em formatura do filho
Jovem contou com o apoio da mãe, da madrasta e do pai, além do irmão mais velho, na data especial
Denise Fraga estreia novo filme e analisa passagem do tempo: 'Dá medo'
Atriz reflete sobre etarismo, detalha novos projetos e conta se gosta de fazer novelas
Lorena Maria expõe traição de MC Daniel enquanto estava grávida
Influenciadora soltou o verbo sobre divergências com o funkeiro: 'Sorrateiro'
Graciele Lacerda lamenta morte de cachorra de estimação
Influenciadora relatou que animal participou do ensaio de Natal da família
Thiaguinho e Carol Peixinho compartilham foto do filho em primeira viagem
Família chega ao Rio de Janeiro para apresentação final do cantor no 'Tardezinha'
