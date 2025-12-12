Graciele Lacerda fez desabafo sobre morte de cachorrinha de estimação - Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 21:50

Rio - Graciele Lacerda compartilhou com os seguidores a triste notícia do falecimento da cachorrinha, Mia, nesta sexta-feira (12). A mulher de Zezé di Camargo contou que o animal teria morrido de manhã enquanto todos da casa ainda estavam dormindo.

"Hoje demorei pra vir aqui falar com vocês, mas é porque a gente fica sem vontade mesmo de falar e também muito sensível. Hoje o dia, como vocês viram, amanheceu triste. Eu acredito que ela tenha falecido de manhã mesmo. Estava dormindo e foi de manhã, porque quando a gente a viu, por volta de 9 e pouco, quase 10 horas, foi quando o amor estava descendo", disse ela.

A influenciadora revelou que a cachorra estava com a saúde debilitada, mas esperava que Mia ainda vivesse mais tempo. "Dos problemas que ela teve, estava tudo controlado. Ela não estava andando, mas a gente estava fazendo acupuntura, fisioterapia, estava indo tudo tranquilo", relatou.

Graciele afirmou que em breve os seguidores verão a última foto de Mia junto da família no ensaio de Natal. "Acho que foi uma despedida. [..] O Zezé não queria, porque ela estava ruinzinha, e eu falei: 'Não, tem que registrar'. E ainda bem que a gente registrou".