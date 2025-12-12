Murilo Rosa e o filho LucasReprodução / Instagram

Rio - Murilo Rosa, de 55 anos, publicou uma foto rara ao lado do filho mais velho, Lucas Rosa, de 18. O registro foi feito dentro de um avião rumo à Europa, como o ator contou na legenda.
"Férias com meu filhão fantástico. Antes do Natal, aquela esticada em um dos lugares que mais amo, Lisboa, Portugal", escreveu Murilo. A imagem gerou comentários divertidos, com fãs brincando que Lucas já estava "de bigode".
Vascaíno assumido, Murilo ainda aproveitou o post para fazer graça sobre o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. "Meu afilhado Miguel, torcedor do Fluminense, me esperando para o grande dia. Bora", comentou.

Murilo é casado com a modelo e apresentadora Fernanda Tavares desde 2007. O casal soma mais de 18 anos de casamento e celebra duas décadas de história juntos, contando o período de namoro. Além de Lucas, eles são pais de Arthur.