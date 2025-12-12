Murilo Rosa e o filho Lucas - Reprodução / Instagram

Murilo Rosa e o filho LucasReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2025 18:58

Rio - Murilo Rosa, de 55 anos, publicou uma foto rara ao lado do filho mais velho, Lucas Rosa, de 18. O registro foi feito dentro de um avião rumo à Europa, como o ator contou na legenda.

fotogaleria

"Férias com meu filhão fantástico. Antes do Natal, aquela esticada em um dos lugares que mais amo, Lisboa, Portugal", escreveu Murilo. A imagem gerou comentários divertidos, com fãs brincando que Lucas já estava "de bigode". "Férias com meu filhão fantástico. Antes do Natal, aquela esticada em um dos lugares que mais amo, Lisboa, Portugal", escreveu Murilo. A imagem gerou comentários divertidos, com fãs brincando que Lucas já estava "de bigode".

Vascaíno assumido, Murilo ainda aproveitou o post para fazer graça sobre o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. "Meu afilhado Miguel, torcedor do Fluminense, me esperando para o grande dia. Bora", comentou.



Murilo é casado com a modelo e apresentadora Fernanda Tavares desde 2007. O casal soma mais de 18 anos de casamento e celebra duas décadas de história juntos, contando o período de namoro. Além de Lucas, eles são pais de Arthur.





