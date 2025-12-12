Murilo Rosa e o filho LucasReprodução / Instagram
"Férias com meu filhão fantástico. Antes do Natal, aquela esticada em um dos lugares que mais amo, Lisboa, Portugal", escreveu Murilo. A imagem gerou comentários divertidos, com fãs brincando que Lucas já estava "de bigode".
Murilo é casado com a modelo e apresentadora Fernanda Tavares desde 2007. O casal soma mais de 18 anos de casamento e celebra duas décadas de história juntos, contando o período de namoro. Além de Lucas, eles são pais de Arthur.
