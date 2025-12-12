Andressa Suita apostou em vestido com fenda para cruzeiro de Gusttavo LimaReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Andressa Suita apostou em um vestido longo off-white com fenda que deixou a perna à mostra para curtir a tarde desta sexta-feira (12) no navio de Gusttavo Lima. A mulher do sertanejo compartilhou os cliques do ensaio realizado na embarcação.
fotogaleria
Andressa Suita fez ensaio fotográfico no navio do marido - Reprodução/Instagram
Andressa Suita admirou paisagem em alto-mar - Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima e Andressa Suita - Reprodução/Instagram
Andressa Suita - Reprodução/Instagram
Andressa Suita apostou em vestido com fenda para cruzeiro de Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram
O cruzeiro "Embaixador em Alto Mar" acontece entre os dias 10 e 13 de dezembro, e a influenciadora prestigiou a apresentação que o marido realizou na última quinta-feira (11). O cantor apareceu em um dos registros publicados por ela nas redes sociais. 
Os fãs elogiaram a elegância de Andressa Suita. "Perfeição humada", afirmou uma internauta. "Rapaz...Sei nem o que eu digo. Brinca de ser linda", disse outra. "Nota um milhão para ela. Esplêndida", exaltou uma terceira.