Andressa Suita apostou em vestido com fenda para cruzeiro de Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram

Andressa Suita apostou em vestido com fenda para cruzeiro de Gusttavo LimaReprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 17:50

Rio - Andressa Suita apostou em um vestido longo off-white com fenda que deixou a perna à mostra para curtir a tarde desta sexta-feira (12) no navio de Gusttavo Lima. A mulher do sertanejo compartilhou os cliques do ensaio realizado na embarcação.

fotogaleria

O cruzeiro "Embaixador em Alto Mar" acontece entre os dias 10 e 13 de dezembro, e a influenciadora prestigiou a apresentação que o marido realizou na última quinta-feira (11). O cantor apareceu em um dos registros publicados por ela nas redes sociais.

Os fãs elogiaram a elegância de Andressa Suita. "Perfeição humada", afirmou uma internauta. "Rapaz...Sei nem o que eu digo. Brinca de ser linda", disse outra. "Nota um milhão para ela. Esplêndida", exaltou uma terceira.