BTS e Bruno MarsReprodução / X

Publicado 12/12/2025 13:15

Rio - Bruno Mars concedeu, nesta quinta-feira (11), uma entrevista à Billboard na qual afirma que "APT.", música em que divide os vocais com Rosé, estrela sul-coreana do grupo Blackpink, é o maior sucesso do K-pop desde "Gangnam Style". A declaração gerou forte reação nas redes sociais, especialmente entre fãs do gênero musical, que consideraram a fala desrespeitosa com a trajetória do grupo BTS.

"Ninguém diz isso, mas sinto que Rosé... é a primeira vez que vemos algo assim. A última vez que vimos algo parecido foi com 'Gangnam Style'", disse Bruno. "Ainda acho que foi incrível esse cara aparecer e falar sobre Gangnam Style, e a música inteira é em coreano, e essa é a lição, a aura de estrela do rock. É isso que fazemos, é assim que eu falo, é assim que nos vestimos, é assim que dançamos, e me vejam conquistar o país com essa parada. E ele conquistou."

O cantor continuou elogiando Rosé: "'APT.' com a Rosie... eu nunca senti isso antes, nunca vi isso antes, onde a Rosie é essa garota coreana que apresentou isso para as pessoas que não conheciam, inclusive eu. E essa tem sido a parte mais prazerosa para mim. Ver a reação de todos é mágico de se ver."



A fala rapidamente se espalhou pelas redes, gerando opiniões divididas. Muitos internautas entenderam que Bruno Mars quis dizer que apenas Psy, cantor de "Gangnam Style", e Rosé seriam capazes de levar a cultura coreana ao mundo, ignorando o impacto do BTS.



"Eu nunca imaginei ver o Bruno Mars agindo assim. Negar todo o impacto que os meninos tiveram para o K-pop e a Coreia em si é ridículo. O Bangtan [o BTS] sempre tratou ele com muito respeito", comentou um fã. Outra pessoa escreveu: "Bruno Mars agindo como se tivesse feito algo pelo K-pop enquanto constantemente desdenha do BTS". Um terceiro usuário reforçou: "BTS sendo maior que ele".



Outros internautas ironizaram a situação. "'APT.' maior hist do século c*ralh*", disse um usuário do X (antigo Twitter). "Eu não estou aguentando com o choro delas", comentou outra pessoa, referindo-se às reações de fãs de K-pop. Houve ainda quem sugerisse que Bruno "deveria ter acrescentado: 'nem mesmo o BTS conseguiu esse feito', já que a grande questão é não ter citado eles”. Outra usuária escreveu: "As ARMY se doendo porque o Bruno não elogiou o BTS. Meu Deus". ARMY ('Adorable Representative M.C. for Youth") é o nome da comunidade de fãs do grupo.



A discussão chegou até aos números de premiações. Alguns apontaram que o BTS ganhou vários Grammy, o "Oscar da música", mas outros rebateram lembrando que Bruno Mars possui mais estatuetas e recordes. BTS ganhou 3 Grammy, enquanto Bruno soma 16.

Assista ao trecho "APT.":