A fala rapidamente se espalhou pelas redes, gerando opiniões divididas. Muitos internautas entenderam que Bruno Mars quis dizer que apenas Psy, cantor de "Gangnam Style", e Rosé seriam capazes de levar a cultura coreana ao mundo, ignorando o impacto do BTS.
"Eu nunca imaginei ver o Bruno Mars agindo assim. Negar todo o impacto que os meninos tiveram para o K-pop e a Coreia em si é ridículo. O Bangtan [o BTS] sempre tratou ele com muito respeito", comentou um fã. Outra pessoa escreveu: "Bruno Mars agindo como se tivesse feito algo pelo K-pop enquanto constantemente desdenha do BTS". Um terceiro usuário reforçou: "BTS sendo maior que ele".
Outros internautas ironizaram a situação. "'APT.' maior hist do século c*ralh*", disse um usuário do X (antigo Twitter). "Eu não estou aguentando com o choro delas", comentou outra pessoa, referindo-se às reações de fãs de K-pop. Houve ainda quem sugerisse que Bruno "deveria ter acrescentado: 'nem mesmo o BTS conseguiu esse feito', já que a grande questão é não ter citado eles”. Outra usuária escreveu: "As ARMY se doendo porque o Bruno não elogiou o BTS. Meu Deus". ARMY ('Adorable Representative M.C. for Youth") é o nome da comunidade de fãs do grupo.
A discussão chegou até aos números de premiações. Alguns apontaram que o BTS ganhou vários Grammy, o "Oscar da música", mas outros rebateram lembrando que Bruno Mars possui mais estatuetas e recordes. BTS ganhou 3 Grammy, enquanto Bruno soma 16.
e no final do dia, viral de hate no twitter não muda em NADA o fato de que APT é o maior hit de kpop da década e rosie é considerado sucesso pic.twitter.com/0ZwaDYaQ9Y— acerva rosé (@roseacervaa) December 11, 2025
