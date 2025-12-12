Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Bárbara EvansReprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 10:01

Rio - Bárbara Evans, 34 anos, compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (11) sobre um episódio que, segundo ela, foi um dos mais traumáticos que já viveu. A influenciadora descreveu a sensação de terror que experimentou durante uma forte turbulência em um voo que partiu do Rio de Janeiro rumo a São Paulo.

fotogaleria



“Ontem foi o maior susto da minha vida, eu realmente achei que a gente fosse morrer. Só hoje tá caindo a ficha”, contou Bárbara, visivelmente abalada “Ontem foi o maior susto da minha vida, eu realmente achei que a gente fosse morrer. Só hoje tá caindo a ficha”, contou Bárbara, visivelmente abalada

O voo deveria pousar em Congonhas, mas as condições do clima impediram a aterrissagem. As rajadas de vento próximas a 100 km/h, provocadas por um ciclone, deixaram a aproximação extremamente arriscada e depois de quatro tentativas, o piloto mudou a rota do pouso.



“O piloto tentou pousar em Congonhas mais de quatro vezes”, relatou. O destino foi alterado para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. "Pegamos um carro alugado e viemos até em casa. Porque o pessoal queria que a gente pegasse o voo de volta para Congonhas, para tentar descer em Congonhas, coisa que o piloto [tentou] mais de 4 vezes”, explicou a influenciadora, que optou por seguir viagem por terra.



“Eu agradeço que a vida segue. Podia ser o encerramento ontem, e não foi. Então tô muito agradecida”, completou. Em seguida, ela destacou que pretende rever suas prioridades: “Hoje vou valorizar muito mais cada segundo da minha vida. Cada segundo com meus filhos”.

'Cansada de ler comentários de que não faço nada'



Mãe de Ayla, de 3 anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 2., Bárbara também falou sobre os ataques que recebe com frequência nas redes.

"Eu tô cansada. Tô cansada de ler comentários de que não faço nada, de que vivo do dinheiro do meu marido, de que as babás criam os meus filhos”, desabafou.



Por fim, deixou um pedido direto a seus críticos: “Não falem que eu não sou mãe, que não sou esposa, que não trabalho, vocês não sabem da minha vida. Não julguem sem saber.”