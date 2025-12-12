Bárbara EvansReprodução/Instagram
“Ontem foi o maior susto da minha vida, eu realmente achei que a gente fosse morrer. Só hoje tá caindo a ficha”, contou Bárbara, visivelmente abalada
“O piloto tentou pousar em Congonhas mais de quatro vezes”, relatou. O destino foi alterado para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. "Pegamos um carro alugado e viemos até em casa. Porque o pessoal queria que a gente pegasse o voo de volta para Congonhas, para tentar descer em Congonhas, coisa que o piloto [tentou] mais de 4 vezes”, explicou a influenciadora, que optou por seguir viagem por terra.
“Eu agradeço que a vida segue. Podia ser o encerramento ontem, e não foi. Então tô muito agradecida”, completou. Em seguida, ela destacou que pretende rever suas prioridades: “Hoje vou valorizar muito mais cada segundo da minha vida. Cada segundo com meus filhos”.
Mãe de Ayla, de 3 anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 2., Bárbara também falou sobre os ataques que recebe com frequência nas redes.
Por fim, deixou um pedido direto a seus críticos: “Não falem que eu não sou mãe, que não sou esposa, que não trabalho, vocês não sabem da minha vida. Não julguem sem saber.”
