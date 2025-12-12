Rafa Kalimann em ensaio na reta final da gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 20:43

Rio - Rafa Kalimann, de 32 anos, compartilhou uma sequência de fotos no Instagram nesta sexta-feira (12) exibindo a barriga da gestação de Zuza, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o cantor Nattan.

Nas imagens, a influenciadora aparece usando um conjunto estampado com a obra “Três Graças”, de Peter Paul Rubens, símbolo de beleza, amor e fertilidade.



Já no último mês de gestação, a ex-BBB recebeu rapidamente uma enxurrada de elogios dos seguidores. “Rafaella do céu, não tenho mais elogios à altura da sua beleza”, comentou uma fã. “Eu não tenho mais adjetivos para tanta beleza”, escreveu outra. “Sem condição, você está um absurdo de tão linda!”, elogiou uma terceira.