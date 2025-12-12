Rafa Kalimann em ensaio na reta final da gravidezReprodução/Instagram
Rafa Kalimann exibe barrigão no último mês de gestação
Influenciadora celebra a espera de Zuza, sua primeira filha
Rafa Kalimann exibe barrigão no último mês de gestação
Influenciadora celebra a espera de Zuza, sua primeira filha
Bianca Andrade se emociona ao falar sobre educação do filho
Empresária recordou que foi julgada por apostar no diálogo para criar o menino
Murilo Rosa surpreende ao mostrar clique raro com o filho mais velho
Ator é pai de dois meninos, fruto do casamento com a modelo e apresentadora Fernanda Tavares
Filha de Sabrina Sato perde dente de leite: 'Banguelinha'
Apresentadora se derreteu por Zoe em clique nesta sexta-feira (12)
Taylor Swift admite não conseguir desacelerar o ritmo de trabalho
No 'The Late Show', cantora fala sobre energia constante e dificuldade em 'ficar parada'
Andressa Suita usa vestido com fenda em navio de Gusttavo Lima
Influenciadora divulgou fotos do look em publicação nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.