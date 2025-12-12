Erika Januza posa de biquíni na piscinaReprodução / Instagram
O romance entre os dois já circulava como rumor há algum tempo, mas só no fim de novembro Arlindinho confirmou o relacionamento. Ao DIA, a assessoria do cantor admitiu que estava "conhecendo" Erika.
O romance entre os dois começou a ser especulado ainda no início de outubro, quando foram vistos juntos em um show de Arlindinho no Beco do Rato, na Lapa, no Rio. Fontes confirmaram ao Extra que, na noite em questão, o show foi estendido até às 2h, muito além do habitual, quando a atriz estava presente. Antes de irem para o bar, Erika e Arlindinho teriam passado pelos Estúdios Globo.
Vale lembrar que Erika estava solteira desde julho deste ano, quando o noivado com José Junior chegou ao fim, de acordo com fontes próximas. Por enquanto, os dois continuam se conhecendo, com assessorias dos dois confirmando o envolvimento.
