Dani Gondim dançando ’Água de chuva no mar’ - Reprodução / Instagram

Dani Gondim dançando ’Água de chuva no mar’Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2025 11:39

Rio - A atriz Dani Gondim publicou no Instagram, nesta quinta-feira (11), um vídeo sambando com seu professor de educação física, Felipe Porfirio. O post recebeu muitos elogios, entre eles o de Paolla Oliveira.

fotogaleria

"Que maravilhosos! Que alegria! Sim, quem dança seus males espanta e nos acende por dentro! Dancem", elogiou Paolla, atriz e ex-rainha de bateria da Grande Rio e bicampeã do Dança dos Famosos. A música que Dani dançou, inclusive, é a mesma do vídeo que Paolla sambou com Aline Maia e viralizou: "Água de chuva no mar", famosa na voz de Beth Carvalho.

"Dizem que quem dança seus males espanta. Acho que, em minha última dança, eu tinha uns 7 anos. O corpo fica paralisado de vergonha, mas o coração manda fazer, testar, ousar. Se tudo isso servir para que eu me leve menos a sério, já valeu o aprendizado. No final, ninguém liga. É você com suas luzes e tempestades existindo. Só gratidão pelo meu corpo que ainda consegue dançar, tímido, mas dança", escreveu Gondim na legenda da publicação.

Dani compartilhou no Instagram sobre a descoberta do diagnóstico de linfoma no mediastino no final de novembro. Em um vídeo publicado na rede, ela apareceu raspando os cabelos enquanto anunciava sobre seu tratamento contra a doença.

A vida acabou imitando a arte, já que no "Milagre do Destino" a atriz interpretou uma jornalista que foi diagnosticada com a mesma doença. "Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei, começou a fazer parte da minha vida", disse a Gondim.

Vídeo!

