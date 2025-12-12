Sabrina Sato mostrou dente de leite que a filha perdeu - Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 18:57

Rio - Sabrina Sato contou nesta sexta-feira (12) que a filha, Zoe, de 7 anos, perdeu mais um dente de leite e se derreteu ao publicar no Instagram Stories uma imagem da menina, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle, sorrindo.

"Mostra a janelinha, o sorrisinho. É a 'banguelinha' mais linda da mamãe", disse ela.