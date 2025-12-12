Sabrina Sato mostrou dente de leite que a filha perdeu Reprodução/Instagram

Rio - Sabrina Sato contou nesta sexta-feira (12) que a filha, Zoe, de 7 anos, perdeu mais um dente de leite e se derreteu ao publicar no Instagram Stories uma imagem da menina, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle, sorrindo. 
fotogaleria
Zoe é fruto da antiga relação de Duda Nagle e Sabrina Sato - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato mostrou dente de leite que a filha perdeu - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato com a filha, Zoe - Reprodução/Instagram
"Mostra a janelinha, o sorrisinho. É a 'banguelinha' mais linda da mamãe", disse ela. 
Na quinta-feira (11), Sabrina Sato aproveitou o dia ensolarado na praia de Itacoatiara, em Niterói. Ela escolheu um biquíni nude fio-dental feito de crochê para tomar banho de mar com Zoe e o marido, Nicolas Prattes.  