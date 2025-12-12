Mariana Goldfarb fantasiada para o ensaio da Grande Rio na última terça-feira (9) - Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2025 14:01

Rio - Mariana Goldfarb, de 35 anos, publicou em seu Instagram, nesta sexta-feira (12), a foto de um machucado nas costas, sinalizando que a marca é resultado dos ensaios na escola de samba Grande Rio, na qual será musa em 2026.

A influenciadora deu um close nos machucados causados pelo último look que usou na terça-feira (9). A fantasia, composta por um conjunto de correntes, provocou o ferimento por conta do fecho da roupa. Na imagem publicada, Mariana brincou: "Marcas do carnaval".



Mariana Goldfarb é modelo, influenciadora, empresária e apresentadora carioca, além de ex-mulher do ator Cauã Reymond.