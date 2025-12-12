Bianca Andrade comentou educação dada ao filho com base no diálogo - Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 20:02

Rio - Bianca Andrade relatou a emoção após participar de uma reunião na escola do filho, Cris, nesta sexta-feira (12). A empresária comentou a educação baseada no diálogo que proporciona ao herdeiro e todos os julgamentos após tornar pública a decisão.

"O Cris agora tem 4 anos, então até eu me entender como mãe, eu me senti muito julgada. E olha que eu sempre tive muito apoio da minha mãe. A minha mãe sempre me elogiou muito como mãe. Isso, inclusive, com certeza, me deixou muito confiante pra continuar com essa educação positiva com o Cris", disse ela nos Stories.

A empresária destacou que é contra repreender as crianças com gritos ou atos de violência. "Ele não leva esporro; apanhar, nem se fala. Mas eu converso muito. Tem gente que fala: 'Nossa, mas você vai ficar 20 minutos dialogando com a criança?'. Eu falo: 'Amor, eu gasto uma hora com gente que eu nem queria gastar dialogando, quem dirá o meu filho?'. Se eu tiver esse tempo, é óbvio que eu vou investir."

Bianca Andrade contou que já foi parada por mulheres que a encaram como exemplo. "Muitos de vocês, quando me encontram pessoalmente, a coisa que eu mais ouço é: 'Bia, você me inspira muito como empresária, mas principalmente como mãe'. De fato, eu sinto que o meu melhor papel, que desempenho melhor e com mais confiança na minha vida, por incrível que pareça, é a maternidade", afirmou.