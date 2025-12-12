Bianca Andrade comentou educação dada ao filho com base no diálogoReprodução/Instagram
Bianca Andrade se emociona ao falar sobre educação do filho
Empresária recordou que foi julgada por apostar no diálogo para criar o menino
Bianca Andrade se emociona ao falar sobre educação do filho
Empresária recordou que foi julgada por apostar no diálogo para criar o menino
Murilo Rosa surpreende ao mostrar clique raro com o filho mais velho
Ator é pai de dois meninos, fruto do casamento com a modelo e apresentadora Fernanda Tavares
Filha de Sabrina Sato perde dente de leite: 'Banguelinha'
Apresentadora se derreteu por Zoe em clique nesta sexta-feira (12)
Taylor Swift admite não conseguir desacelerar o ritmo de trabalho
No 'The Late Show', cantora fala sobre energia constante e dificuldade em 'ficar parada'
Andressa Suita usa vestido com fenda em navio de Gusttavo Lima
Influenciadora divulgou fotos do look em publicação nas redes sociais
Erika Januza posa de biquíni branco e ganha elogio de Arlindinho
Casal está 'se conhecendo melhor'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.