Laís Caldas e Gustavo Marsengo sofrem assalto Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 17:07

Rio - Laís Caldas, 33 anos, e Gustavo Marsengo, 35, passaram por um susto na tarde desta sexta-feira (12), ao serem vítimas de um assalto enquanto caminhavam pela Rua da Liberdade, em São Paulo. O casal, que estava acompanhado da ex-BBB Larissa Tomásia, teve uma corrente arrancada do pescoço de Gustavo por um adolescente. Eles correram atrás do garoto e conseguiram recuperar a joia com a ajuda de pessoas que estavam no local.

Nos stories, Laís relatou o momento de tensão e contou que tudo aconteceu muito rapidamente. “Gente do céu, um pirralho! Não sei como ele alcançou o pescoço do Gustavo, porque o Gustavo tem dois metros de altura e o menino tinha, sei lá, 1,30. Foi muito rápido, mas o Gustavo foi mais rápido que o menino. Todo mundo ajudou! Os pingentes caíram no chão e, graças ao povo da rua, achamos tudo”, disse.



A médica afirmou ainda que o adolescente negou a ação, mesmo estando com os objetos nas mãos. “Acho que o povo só não deu uma surra porque era menor de idade. Se fosse adulto, essa pessoa estava lascada”, completou.