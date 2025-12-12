Carol Peixinho e Thiaguinho com o filho Bento em primeira viagem - Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 21:38

Rio - Thiaguinho, de 42 anos, e Carol Peixinho, de 40, compartilharam nas redes sociais, nesta sexta-feira (12), registros da primeira viagem do filho Bento, de apenas dois meses

Nas imagens, o casal aparece sorridente, segurando o bebê no colo. Os pais do cantor também surgem em um dos cliques. “Primeira viagem do nosso maior destino. Descobrindo o mundo com ele!”, escreveu Carol na legenda da publicação.

Morando atualmente em São Paulo, Thiaguinho e Carol viajaram ao Rio de Janeiro por conta da apresentação do cantor na edição final do evento Tardezinha, marcada para o dia 13 de dezembro, na Barra da Tijuca, a partir das 13h.

Nos comentários, fãs e amigos do casal reagiram à publicação com mensagens carinhosas. “Como o Bento cresceu! Ô família linda!”, escreveu uma seguidora. “O Bento é a coisa mais fofa do mundo”, elogiou outra. “Família linda! Tão bom te ver feliz e realizada, Carolzita!”, disse uma terceira.